На главную Рязань Культура В Рязани Пловдивский театр кукол показал болгарскую народную сказку
РязаньКультураРязанские смотриныТоп новостьФото

В Рязани Пловдивский театр кукол показал болгарскую народную сказку

В воскресенье, 15 сентября, в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» театр кукол города Пловдив,Болгария показал спектакль «Болен здрав носи» по мотивам болгарской народной сказки.

Спектакль состоит из нескольких притч, в которых сила противопоставлена хитрости. Главные герои волк и лиса, где первый олицетворение силы, вторая — хитрости. Постановка заставляет зрителей смеяться до слез. Показанные истории настолько жизненные,что иногда перевод даже не требовался, все было и так понятно. Между сценами актеры обменивались несколькими фразами, в которых каждый хвалил своего героя и оправдывал его поступки.

И сколько бы раз лисица не пыталась обхитрить всех вокруг, в итоге сама же в свою ловушку и попалась.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанской области пройдёт день народных промыслов и ремёсел

Рязанские поэты и прозаики встретились с редактором журнала «Лиффт»

В Рязани Санкт-Петербургский театр кукол рассказал «Историю бабочки»