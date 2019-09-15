В Рязани Пловдивский театр кукол показал болгарскую народную сказку

В воскресенье, 15 сентября, в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» театр кукол города Пловдив,Болгария показал спектакль «Болен здрав носи» по мотивам болгарской народной сказки.

Спектакль состоит из нескольких притч, в которых сила противопоставлена хитрости. Главные герои волк и лиса, где первый олицетворение силы, вторая — хитрости. Постановка заставляет зрителей смеяться до слез. Показанные истории настолько жизненные,что иногда перевод даже не требовался, все было и так понятно. Между сценами актеры обменивались несколькими фразами, в которых каждый хвалил своего героя и оправдывал его поступки.

И сколько бы раз лисица не пыталась обхитрить всех вокруг, в итоге сама же в свою ловушку и попалась.