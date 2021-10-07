Рязанские приставы сдали комплексный зачёт

В Управлении ФССП по Рязанской области сотрудники структурных подразделений, отвечающие за обеспечение установленного порядка деятельности судов, сдали комплексных зачёт. Их проверили на пригодность к ситуациям, связанным с применением силы, специальных средств и оружия.

Правильность и слаженность действий оценивала комиссия из числа наиболее подготовленных сотрудников. Её возглавил врио руководителя Управления — главного судебного пристава Рязанской области подполковник внутренней службы Раев Валерий Валерьевич.

С 10 по 30 сентября судебные приставы по ОУПДС были проверены и оценены по следующим основным задачам обеспечения установленного порядка деятельности судов, в том числе:

в рамках тактико-специальной подготовки:

знание нормативно-правовых документов, умение пресекать, фиксировать административные правонарушения и уголовные преступления с составлением необходимых процессуальных документов;

умение осуществлять осмотр и проверку помещений суда на предмет выявления запрещенных и опасных предметов;

умение обеспечить безопасность судей и других участников судебного процесса;

в рамках физической подготовки:

навыки рукопашного боя для обезвреживания нарушителей;

упражнения на быстроту, силу и выносливость;

в рамках огневой подготовки:

знание материальной части оружия и требований безопасности при обращении с ним;

выполнение различных нормативов по огневой подготовке

выполнение практических стрельб из пистолета Макарова (ПМ) и пистолета Ярыгина (ПЯ), а также автомата АКС-74У.

Также в рамках комплексного зачета судебными приставами по ОУПДС были отработаны вопросы обеспечения безопасности судебных приставов-исполнителей и иных должностных лиц органов принудительного исполнения (ОПИ) при исполнении служебных обязанностей.