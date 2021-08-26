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Четверг, 26 августа, 2021
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Рязанские пожарные продолжают тушить природный пожар в Нижегородской области

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Рязанские пожарные продолжают тушить природный пожар в Нижегородской области

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По данным Главного управления МЧС России по Нижегородской области группировка сил и средств МЧС России продолжает бороться с огнем на приграничных территориях Республики Мордовия и Нижегородской области. На территории города​ Первомайск Нижегородской области открытых очагов горения нет.

В ликвидации пожаров задействованы 6 воздушных судов. Произведено 90 сбросов воды объемом почти 300 тонны.​ Всего к ликвидации пожара привлечено более 1200 человек и 252 единицы техники, в том числе 50 человек, 12 единиц техники​ Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Как рассказали рязанские пожарные, сейчас обстановка в зоне их ответственности стабильная, отрытого горения на их участке нет. Но для полной ликвидации необходимо продолжить проливку​ пожара, для бесперебойной подачи воды работает насосная станция, проложена рукавная линия.

«Подразделения всех субъектов работают сплочённо, сил достаточно, проблем обеспечением горче-смазочных материалов и воды нет. Рязанские пожарные имеют большой опыт тушения природных пожаров, многие из них участвовали в ликвидации катастрофических пожар в 2010 и других годах. И в этот раз мы обязательно справимся. Главное, что удалось избежать человеческих жертв»,​ — ​ ​ сообщил начальник аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Андрей Анисин.

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