Рязанские пожарные продолжают тушить природный пожар в Нижегородской области

По данным Главного управления МЧС России по Нижегородской области группировка сил и средств МЧС России продолжает бороться с огнем на приграничных территориях Республики Мордовия и Нижегородской области. На территории города Первомайск Нижегородской области открытых очагов горения нет.
В ликвидации пожаров задействованы 6 воздушных судов. Произведено 90 сбросов воды объемом почти 300 тонны. Всего к ликвидации пожара привлечено более 1200 человек и 252 единицы техники, в том числе 50 человек, 12 единиц техники Главного управления МЧС России по Рязанской области.
Как рассказали рязанские пожарные, сейчас обстановка в зоне их ответственности стабильная, отрытого горения на их участке нет. Но для полной ликвидации необходимо продолжить проливку пожара, для бесперебойной подачи воды работает насосная станция, проложена рукавная линия.
«Подразделения всех субъектов работают сплочённо, сил достаточно, проблем обеспечением горче-смазочных материалов и воды нет. Рязанские пожарные имеют большой опыт тушения природных пожаров, многие из них участвовали в ликвидации катастрофических пожар в 2010 и других годах. И в этот раз мы обязательно справимся. Главное, что удалось избежать человеческих жертв», — сообщил начальник аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Андрей Анисин.