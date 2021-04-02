Рязанские полицейские прокомментировали избиение дальнобойщиков.

В Управлении МВД России по Рязанской области отметили, что по факту ДТП возбуждено административное производство. Также в отдел полиции по Рыбновскому району поступило заявление по факту избиения.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Инцидент произошёл вечером 28 марта на трассе М-5. Семью дальнобойщиков избили после ДТП. О произошедшем рассказал в соцсетях сын пострадавших. Произошедшее молодой человек назвал «полным беспределом».