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Суббота, 3 апреля, 2021
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Рязанские полицейские прокомментировали избиение дальнобойщиков

7info7

Рязанские полицейские прокомментировали избиение дальнобойщиков.

В Управлении МВД России по Рязанской области отметили, что по факту ДТП возбуждено административное производство. Также в отдел полиции по Рыбновскому району поступило заявление по факту избиения.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Инцидент произошёл вечером 28 марта на трассе М-5. Семью дальнобойщиков избили после ДТП. О произошедшем рассказал в соцсетях сын пострадавших. Произошедшее молодой человек назвал «полным беспределом».

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