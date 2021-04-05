Рязанские коммунальщики круглосуточно убирают город

В Рязани продолжается круглосуточная уборка улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С улиц Грибоедова, Есенина, Высоковольтной, Каширина вывозили смет и грунтовые наносы. В выходные дни во районах города очищали урны, убирали мусор с тротуаров, облагораживали парки и скверы.

Накануне ночью подметально-уборочная техника работала на улицах Горького, Ленина, Соборной, Дзержинского, Есенина, Циолковского, Вокзальной, Спортивной, Халтурина, Соборной площади, проезде Яблочкова, Куйбышевском шоссе, Первомайском проспекте, Московском шоссе.

В релизе отмечается, что в городе ежедневно подметают тротуары, убирают смет и грунтовые наносы. Так, 5 апреля работы проводились на улицах Зубковой, Урицкого, Новой, Касимовском и Куйбышевском шоссе.