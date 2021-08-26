Рязанская пара не смогла взять главный приз на шоу «Четыре свадьбы»

Возлюбленные из Рязани заняли второе место на шоу «Четыре свадьбы». Эфир с участием молодоженов показали на телеканале «Пятница» в четверг, 26 августа.

Рязанцы рассказали, что познакомились во время волонтерства в Доме ребенка. Анна и Кирилл являются медработникам, поэтому и свою свадьбу устроили в этом стиле. Кроме того, возлюбленные попросили гостей не приносить букеты цветов. Вместо этого приглашенные дарили корм для животных, который после отправился в приют.

Соперницами рязанки выступили девушки из заполярного города Нарьян-Мар, Тюмени и Севастополя.

Первое место заняла Наталья, которая устроила 16-ю годовщину свадьбы в традиционном ненецком стиле. Семья из Нарьян-Мара выиграла путешествие мечты и пообещала отправиться с детьми на отдых в Сочи.