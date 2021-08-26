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Четверг, 26 августа, 2021
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Рязанская пара не смогла взять главный приз на шоу «Четыре свадьбы»

Елена Лобанова
Рязанская пара не смогла взять главный приз на шоу "Четыре свадьбы"

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Возлюбленные из Рязани заняли второе место на шоу «Четыре свадьбы». Эфир с участием молодоженов показали на телеканале «Пятница» в четверг, 26 августа. 

Рязанцы рассказали, что познакомились во время волонтерства в Доме ребенка. Анна и Кирилл являются медработникам, поэтому и свою свадьбу устроили в этом стиле. Кроме того, возлюбленные попросили гостей не приносить букеты цветов. Вместо этого приглашенные дарили корм для животных, который после отправился в приют. 

Соперницами рязанки выступили девушки из заполярного города Нарьян-Мар, Тюмени и Севастополя. 

Первое место заняла Наталья, которая устроила 16-ю годовщину свадьбы в традиционном ненецком стиле. Семья из Нарьян-Мара выиграла путешествие мечты и пообещала отправиться с детьми на отдых в Сочи. 

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