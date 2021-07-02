Рязанская область наращивает производство молока

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Молочный кластер

Рязанская область – один из десяти российских регионов, наиболее активно наращивающих производство молока. За последние 5 лет животноводы достигли впечатляющего роста – 37 %.

В 2020 году в Рязанской области валовый надой молока стал максимальным в регионе за последние 25 лет: в хозяйствах всех категорий надоено 514,8 тысячи тонн сырого молока, что на 12 % больше, чем годом ранее. Основной объём рязанского молока производят сельхозпредприятия – 465 тысяч тонн, рост в промышленном секторе в 2020 году составил 14 %.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин отмечает, что тенденция роста сохраняется:

По итогам первых пяти месяцев 2021 года в хозяйствах всех категорий рост производства молока составил 9,2%, а в сельхозпредприятиях – 10,5%. Такую динамику удаётся обеспечивать за счёт увеличения поголовья, строительства новых современных комплексов и повышения продуктивности коров.

На данный момент более половины (56 %) областных мощностей производства молока сконцентрировано в пяти районах: Рязанском, Шацком, Рыбновском, Пителинском и Александро-Невском.

Крупнейшие производители молока: ООО «ОКА МОЛОКО» (входит в агрохолдинг «ЭкоНива»), холдинг «Русская аграрная группа», ООО «Авангард» Рязанского района, ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района и ООО «Агро-промышленный комплекс «Русь» Рыбновского района.

За последние два года в регионе реализованы четыре крупных инвестиционных проекта в сфере молочного животноводства. В ноябре 2019 года ООО «ОКА МОЛОКО» запустила в Шацком районе мегаферму на 6 000 голов,которая вошла в число крупнейших в России.

В 2020 году ООО «Авангард» завершило строительство молочно-товарной фермы на 2000 коров в Рязанском районе, а ООО «Приокское мясо» реализовало первую очередь (на 1000 голов) молочного комплекса на 3600 коров в Спасском районе. В 2021 году ООО «Вакинское Агро» достраивает вторую очередь (на 2300 коров) комплекса в Рыбновском районе.

Рост надоев – результат работы селекционеров

Средний надой от одной коровы в сельхозпредприятиях Рязанской области в 2020 году составил 7964 кг, что на 1092 кг превышает среднероссийский уровень (6872 кг) и на 571 кг превышает средний надой по ЦФО (7393 кг).

Уровень, на который нацелена Рязанская область в 2021 году – 8300 кг с коровы. То, что коровы с каждым годом дают больше молока, – в первую очередь, результат кропотливой селекционной работы племенных предприятий. В Рязанской области в секторе молочного скотоводства действуют 16 племпредприятий. Стоит отметить, что в 2020 году доля племенных животных в областном стаде достигла 59 %, что вдвое выше среднего общероссийского уровня (29 %).

В 2020 году племенные предприятия произвели и поставили на фермы Рязанской области 2430 голов племенных животных и ещё 750 голов продали на фермы других регионов (Татарстан, Калужская, Оренбургская области).

Для заполнения новых молочных комплексов Рязанской области в 2020 году потребовалось поголовье, превышающее собственную реализацию племскота, и 2270 голов племенного крупного рогатого скота было закуплено в России (Архангельская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская области) и ещё 3040 голов – импорт (Венгрия, Германия, Дания). В 2021 году мощности рязанских племенных предприятий выросли, и необходимость в импортном поголовье снизилась.

Рыбновский район. На родине Есенина коров доят роботы

Предприятие «Вакинское Агро» расположено в Рыбновском районе, в селе Вакино по соседству с селом Константиново, родиной поэта Сергея Есенина. В «Вакинском Агро» построена роботизированная ферма, которая оснащена 33 роботами-доярами от компании DeLaval, – это ферма с самым большим количеством роботов и в России, и в Европе.

Предприятие «Вакинское Агро» также уникально тем, что на своих фермах использует четыре разных типа дойки:

— на старой, построенной в советский период и позднее реконструированной ферме на 1450 голов применяются «параллельная» и «линейная» дойки;

— на ферме на 2100 голов, построенной в 2013 году (первая очередь комплекса)

– роботизированная дойка;

— а новая ферма на 2300 голов (вторая очередь комплекса), строительство которой полностью завершится в 2021 году и которая сейчас уже заполняется поголовьем, оснащена доильным залом типа «карусель» на 80 мест.

Исполнительный директор ООО «Вакинское Агро» Николай Пласкунов рассказывает:

Применение различных типов дойки даёт нам возможность подбирать оптимальный вариант для каждого животного. Большинство коров готовы сами подходить на дойку к роботу, и процесс доения протекает без проблем. Но для успешной дойки у робота важны многие нюансы, в том числе,форма вымени и размеры сосков. Для таких животных мы используем другие виды дойки. И это, в частности, как показал опыт, коровы джерсейской породы, которые составляют 5% поголовья комплекса.

Наличие на предприятии четырёх разных типов дойки делает «Вакинское Агро» идеальным местом для прохождения практики будущих зоотехников и ветеринаров – студентов Рязанского государственного агротехнологического университета.

Высокая продуктивность коров в «Вакинском Агро» достигается также комфортными условиями содержания животных – в корпусах установлены вентиляторы и автоматические чесалки.

Уже не первый год коровами-чемпионками Рязанской области по надоям становятся животные с роботизированной фермы «Вакинское Агро». По итогам бонитировки 2020 года лучшей коровой в области стала «Карина» (инв. номер 334410098, последняя законченная лактация – 6), которая дала 16 397 кг с 3,25%белка и 3,76% жира. А в среднем в «Вакинском Агро» с одной коровы в 2020 году получено 9304 кг молока.

Говоря о роботизированном комплексе, стоит упомянуть о технологии кормления: стадо разбито по фазам лактации и каждому животному даётся свой рацион. А в робот корова заходит не просто так, туда её завлекает вкусняшка-комбикорм. В составе «Вакинского Агро» работает собственный комбикормовый завод, который производит корма с добавлением микродобавок и экструдированные корма.

Молоко перерабатывается на собственном заводе-автомате, также расположенном в селе Вакино. Под брендом «ЭкоВакино» производят питьевое молоко, сливки, сметану, творог, кефир, биойогурты и другую кисломолочную продукцию. Замкнутый цикл производства с контролем качества на каждом этапе обеспечивает высокий стандарт продукции и репутации компании.

Спасский район. Передовые технологии

Ещё один новый молочный комплекс строит компания «Приокское мясо». Проект мегафермы в селе Панино Спасского района рассчитан на 3600 коров, введена первая очередь на 1000 голов. В октябре 2020 года завезли 760 нетелей из Германии.

Генеральный директор ООО «Приокское мясо» Николай Морозов рассказывает:

Прежде чем приступить к проектированию фермы, я объехал весь мир, чтобы посмотреть, как эта индустрия живет в разных странах. И понял, что мы похожи на Китай или Америку, а не на Европу. В небольшой Европе действуют семейные подряды, а вот крупные холдинги и мегафермы строятся в крупных странах. И теперь, когда наш комплекс уже начал работать, и к нам приезжают представители крупнейших компаний молочной отрасли, приятно слышать, что ничего подобного по масштабам и оснащению они в России ещё не видели.

В частности, при индивидуальной выпойке телят впервые в России применена новейшая система, позволяющая в автоматическом режиме наполнять бутыли и промывать их, что даёт стопроцентную гарантию выполнения гигиенического протокола. «Телячья деревня» организована внутри корпуса с содержанием телят в индивидуальных клетках. На ферме используются самоходные кормораздатчики. Хранение грубых кормов осуществляется в специальных бетонных траншеях. На следующей очереди строительства – дойка с«каруселью» на 80 мест с мгновенным охлаждением молока в потоке, с современными системами хранения и выгрузки.

Первую очередь комплекса обслуживают 60 сотрудников, а всего «Приокское мясо» создаст 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей.

Шацкий район. Ферма-гигант «с нуля»

Один из ведущих аграрных холдингов России «ЭкоНива-АПК», объединяющий сельхозпредприятия в 13 регионах страны, пришёл в Рязанскую область в 2017 году, приобретя компанию «ОКА МОЛОКО».

В 2018 году предприятие построило комплекс на 2800 голов в Пителинском районе, а в 2019 году открыло мегаферму на 6000 голов в Шацком районе,которая является крупнейшей в России. Доение на ферме-гиганте осуществляется с помощью двух «каруселей» GEA, по 72 места каждая.Всего у компании «ОКА МОЛОКО» шесть ферм, поголовье крупного рогатого скота – 24 200 голов, в том числе коров – 13 100 голов. В 2020 году компания произвела 107,4 тысячи тонн молока, что составляет 20,9% от общего областного объёма производства молока во всех категориях хозяйств.

По словам руководителя предприятия «ОКА МОЛОКО Восток» ВладимираМатерикина:

При открытии новой гигантской фермы непростой задачей было найти сотрудников на 240 новых рабочих мест, поскольку строительство велось«в чистом поле»: на тот момент молочной отрасли в Шацком районе практически не существовало. Главных специалистов: зоотехников и ветеринаров – собирали со всей России. Специалистов среднего звена готовили на базе фермы в Пителинском районе, где одновременно со строительством нашего комплекса работала школа «ЭкоНивы». Ещё 15 вакансий первый год закрывали студенты,которые проходили целевые практики, сменяясь каждые три месяца. А вот кадры рабочих профессий – и мы этим гордимся – полностью набраны из местных жителей.

Рязанский район. Авангардный кормоцентр

Старейший племенной завод Рязанской области – подразделение многоотраслевого предприятия ООО «Авангард», успешного в животноводстве, растениеводстве и переработке – в 2020 году ввел третью мегаферму на 2000 голов в селе Подвязье Рязанского района. Молочный комплекс оснащён современным высокопроизводительным оборудованием ведущих мировых производителей, установлена доильная площадка концерна GEA типа «карусель» на 72 места последней модификации. А в 2022 году на этой ферме «Авангарда» планируется строительство кормового центра с оборудованием и технологиями от израильской компании RMH, в Центральной России подобный кормовой центр будет одним из первых: два стационарных смесителя объёмом по 55 кубометров каждый с автоматическим управлением приготовления кормов.

Раздавать корм будут не трактора, а спецтранспорт на основе грузовика, где автоматический контроль выгрузки корма каждой группе животных осуществляет также программа кормового центра.

Выход нового комплекса «Авангарда» на проектную мощность позволит предприятию в среднесрочной перспективе довести валовый надой до 45 тыс.тонн молока в год.

Касимовский район. Фермерская кооперация

Нацелены на расширение производства молока не только крупные предприятия, но и фермерские хозяйства. У фермера из Касимовского района Сергея Замотаева сейчас (в июне 2021 года) 174 коровы, а общее поголовье КРС – 350 голов. К концу 2021 года дойное стадо должно увеличиться до 210 коров.Большим подспорьем в развитии хозяйства стали два гранта государственной поддержки: на первый грант Сергей Замотаев построил ферму и купил племенной скот, на свои средства приобрел современное оборудование для доения и охлаждения молока, а также кормораздатчик компании DeLaval. В 2020 году фермер получил второй грант, на который сейчас оборудует цех переработки. Сейчас молоко отвозят за 90 километров, в г. Сасово, а с 2022 года Сергей Замотаев перерабатывать молоко будет самостоятельно, причём не только своё, но и производимое в хозяйствах соседей-фермеров – Алексея Крайнова и Олега Жукова.

Российские перспективы

Говоря о ситуации в стране в целом, уровень обеспеченности России молоком собственного производства существенно вырос: в 2013 году Россия сама обеспечивала себя молоком на 76,5%, а в 2020 году – уже на 84%, и ближайшая цель установлена «Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации» – 90%. В эту работу национального масштаба свой вклад вносят и достижения Рязанской области. И пока российский молочный рынок остаётся насыщенным не полностью, Рязанская область готова продолжать заполнять существующую нишу. Залог дальнейшего развития рязанского молочного кластера – это близость к столице, благоприятные климатические условия и наличие крепкой племенной базы.