Рязанская НПК провела субботник на территории областной больницы

На территории Рязанской ОКБ прошёл большой субботник. Провела его Рязанская НПК в рамках экологической всероссийской акции «Зелёная весна – 2021».

Уборка территории проходила три дня. Работники предприятия собрали и вывезли на свалку прошлогоднюю листву, опилили разросшиеся деревья и окосили газоны. Для проведения субботника нефтезавод также предоставил необходимую технику – трактор, самосвал, бензопилы и газонокосилку. В общей сложности участникам субботника удалось вывезти на свалку около 200 кубометров мусора.

Рязанская НПК принимает активное участие в акции «Зелёная весна». Сотрудники предприятия провели четыре субботника на различных городских площадках. Это Новопавловский сквер, деревня Турлатово, Южный промузел, улица Весенняя. Кроме уборки, нефтезавод проводит мероприятия по озеленению города. Нефтезаводчане высадили более 100 саженцев дуба в Турлатове, более 100 саженцев липы, рябины и дуба в Комсомольском парке и на Бульваре победы. Саженцы липы и рябины работники Рязанской НПК посадили на Севастопольской аллее. Также 30 саженцев дуба появились в Ильиной дубраве ЦПКиО.

В рамках акции «Сад памяти в школе» в преддверии последнего звонка нефтяники передали саженцы деревьев в школы №31, 51, 68, 62 и 75.

Ежегодно предприятие проводит экологические акции и занятия для школьников и студентов. Юным рязанцам рассказывают о необходимости раздельного сбора мусора. Также Рязанская НПК ежегодно оказывает поддержку Окскому заповеднику.