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Рязанская ГИБДД ищет очевидцев смертельной аварии

7info
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Сотрудники госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Рязанской области.

Авария случилась 19 октября 2015 года в 03.30 на 65-м километре автодороги Шацк – Сасово – Касимов в Пителинском районе. Столкнулись УАЗ под управлением 48-летнего мужчины и ВАЗ-219010 с 22-летним молодым человеком за рулём. Водитель ВАЗа погиб, второго водителя доставили в больницу.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту аварии, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1, кабинет 17.

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