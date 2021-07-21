Рязанская бизнес-миссия начала работу в Белоруссии

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21 июля делегация Рязанской области, которую возглавила зампред регионального правительства Светлана Горячкина, прибыла с бизнес-миссией в Республику Беларусь. В ее составе на переговоры с белорусскими партнерами с целью расширения экспортного взаимодействия прибыли представители пищевой, перерабатывающей и нефтехимической промышленности рязанского региона, а также руководители институтов развития и областного правительства. Бизнес-миссия организована Рязанским центром экспорта АНО «АРПСК» в рамках реализации мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Программа визита началась с делового форума «Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь и Рязанской области РФ: состояние и перспективы», который открыл председатель концерна «Белгоспищпром», назначенный, постановлением совета министров Республики Беларусь уполномоченным по развитию взаимодействия с рязанским регионом, Анатолий Бубен. По его заявлению, текущий уровень развития экспортной деятельности Рязанской области — «хороший пример для подражания». Он выразил готовность оказывать всю необходимую поддержку в решении любых практических вопросов, связанных с установлением взаимовыгодного сотрудничества белорусского и рязанского бизнеса в рамках 3-летней программы взаимодействия которая находится на стадии согласования. Обращаясь к предпринимателям-участникам форума, Торгпред Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев заверил, что деятельность торгпредства выстраивается на основе интересов, запросов и потребностей самого бизнеса, и также выразил готовность принимать участие в совершенствовании механизмов сотрудничества.

Генеральный директор «Корпорации развития Рязанской области» Артем Никитин представил участникам форума перспективные направления дальнейшего развития внешнеэкономических отношений Республики Беларусь и Рязанской области. В частности, речь шла об экспортных возможностях рязанского бизнеса и импортных потребностях региона в белорусских товарах и услугах. По его словам, на протяжении многих лет по основным показателям внешне-экономической деятельности Беларусь входит в первую тройку стран-контрагентов Рязанской области. Со ссылкой на Центральное таможенное управление, Артем Никитин привёл данные общего объема внешней торговли Рязанской области с Беларусью, который в 2020 году составил $136 млн. При этом, несмотря на пандемию, этот показатель увеличился на 5% к уровню 2019 года. Положительная динамика прослеживается и в 1-м квартале 2021 года: как заявил Артем Никитин, совокупный объём экспортных и импортных поставок уже достиг порядка $35 млн. При этом он отметил, что сегодня речь идет не только о внешнеэкономических процессах, но и об инвестиционном направлении развития, на которое сегодня в регионе делается особая ставка. По его словам, успешный опыт в этой сфере уже есть, который можно и нужно тиражировать, еще более активно продвигая действующие в регионе для инвесторов преференции и площадки, на которых сегодня создаются все условия для реализации инвестпроектов любого масштаба и отраслевого направления.

В рамках форума была представлена белорусским партнерам продукция рязанского сектора приборо- и машиностроения для использования в нефтегазовой отрасли. Детально с возможными направлениями развития товарооборота их познакомили представители ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш», ООО «МашТехИмпэкс», АО «Моринсис-Агат-КИТ» и ООО Предприятие «Контакт-1», уже открывшее в Беларуси своё представительство.

Также состоялась презентация рязанских предприятий, представляющих перерабатывающую и пищевую отрасль. В формате офлайн и онлайн интересы своих предприятий представили руководители ООО «Русские мельницы», ООО «Русский мороз», ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», АО «Новомичуринский хлебозавод», ООО «Полинка», ООО «Юнион» и ИП Д.Н.Абрамов.

По завершении деловой части форума состоялась биржа контактов В2В, на которой члены бизнес-миссии и белорусские партнеры в рабочем порядке обсудили варианты возможного сотрудничества. Всего прошло более 30 туров переговоров на тему экспортных поставок, в том числе онлайн переговоров: представители предприятий ООО «ИнтерКросс» и ООО «Кубометр света» провели диалог в формате ВКС.















