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Вторник, 5 октября, 2021
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Рязанка завоевала титул «Миссис Вселенная» среди женщин 40+

Александр Ильин
Рязанка завоевала титул «Миссис Вселенная» среди женщин 40+
Фото: соцсети

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Жительница Рязани 43-летняя Елена Киреева стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Вселенная Classic — 2021», который проводится среди девушек старше 40 лет. Об этом пишет фитнес-центр «Fit Elit» во ВКонтакте. 

Финал конкурса прошёл 2 октября в Таллине. Вместе с Еленой за победу боролись ещё 20 участниц из разных стран мира. Девушки должны были показать свой национальный костюм и выступить на шоу талантов. 

В результате рязанца одержала уверенную победу. 

Уточняется, что Елена Киреева также имеет титул «Первой вице-миссис Россия Мира Классик».

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