Рязанка завоевала титул «Миссис Вселенная» среди женщин 40+

Жительница Рязани 43-летняя Елена Киреева стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Вселенная Classic — 2021», который проводится среди девушек старше 40 лет. Об этом пишет фитнес-центр «Fit Elit» во ВКонтакте.

Финал конкурса прошёл 2 октября в Таллине. Вместе с Еленой за победу боролись ещё 20 участниц из разных стран мира. Девушки должны были показать свой национальный костюм и выступить на шоу талантов.

В результате рязанца одержала уверенную победу.

Уточняется, что Елена Киреева также имеет титул «Первой вице-миссис Россия Мира Классик».