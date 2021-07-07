Рязанка возглавила список на выборах в Госдуму

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В среду, 7 июля, Партия пенсионеров представили в ЦИК списки своих кандидатов на выборы в Госдуму восьмого созыва. Рязанская область вошла во внутрирегиональную группу вместе с Липецкой, Калужской, Тамбовской и Тульской областями. Партийный список по этим регионам возглавила рязанка Наталья Рубина, председатель регионального отделения Партии пенсионеров в Рязанской области.

В настоящее время она работает депутатом Рязанской областной Думы седьмого созыва на постоянной профессиональной основе. Заместитель председателя Комитета по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике.

Наталья Рубина родилась 19 января 1976 года в городе Рязани. Окончила в 1999 году Рязанский институт права и экономики Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала с 1993 года, прослужив в органах внутренних дел и в уголовно-исполнительной системе более десяти лет. С 2006 года работала в органах государственной власти на руководящих должностях. В 2017 году в качестве директора выводила из процедуры банкротства и передавала в региональную собственность санаторий «Сосновый бор. В 2019 году возглавила Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Рязанской области. Входит в двадцатку лучших антикризисных управляющих ЦФО.