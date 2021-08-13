Рязани прошел концерт “Симфонические танцы”

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В Рязанский Филармонии 12 августа прошел концерт “Симфонические танцы”. В зале звучали произведения Эдварда Грига и Антонина Дворжака.

Разноплановые и несвязанные между собой композиции были выбраны неслучайно. Они предваряют концертный сезон, открытие которого будет уже осенью.

Исполнили наиболее популярные произведения композиторов. Прозвучали «Норвежские танцы» Эдварда Грига. Они отличаются выразительностью и простой красотой, способной найти отклик в каждом.

Из сочинений Анонина Дворжак выбрали «Славянские танцы». Быстрые и динамичные, они близки по духу для простого, неискушенного слушателя.