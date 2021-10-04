Рязанец украл с банковского счёта приятеля 95 тыс. рублей

В Михайловском районе Рязанской области 28-летний местный житель снял с банковского счёта 39-летнего знакомого 95 тыс. рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, мужчины распивали алкоголь в доме потерпевшего. В какой-то момент он заснул, и злоумышленник, заполучив смартфон приятеля, перевёл на свой денежный счёт сбережения друга.

Обнаружить списание денег мужчина смог на следующий день. Оперативники, установив обстоятельства происшествия, нашли подозреваемого. Операции на его банковском счёте подтверждали причастность к преступлению.

Выяснилось, что мужчину уже ранее судили за хищение и грабёж. Как пояснил задержанный, он надеялся, что приятель не будет обращаться в полицию, так как верил в «криминальную честь».

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.