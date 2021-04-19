Рязанцев зовут на бесплатный приём специалистов в медцентре «Самая скорая помощь»

- Advertisement -

В медицинском центре особого формата с 19 апреля специальные условия для всех клиентов: при сдаче любых видов анализов консультация специалиста — бесплатно!

«Самая скорая помощь» — новый сервис медицинских услуг в Рязани. Здесь ведут приём терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, можно сдать более 2 000 видов анализов, сделать ЭКГ— в медцентре или на дому. Врача или медсестру для осмотра, процедур (уколы, капельницы), оформления больничного, санаторно-курортных карт также можно вызвать на дом, позвонив по телефону +7 (4912) 41-90-91, или оформить запись онлайн по ссылке.

Готовность анализов — в течение 1-4 дней. Торопитесь воспользоваться уникальным предложением и получить расшифровку и консультацию специалистов абсолютно бесплатно. Срок действия акции ограничен!

Задать вопрос и уточнить цены можно по телефону +7 (4912) 41-90-91.

Адрес: Окский пр-д, д.4, к. 1

Часы работы: ежедневно с 08:00 до 21:00.

Прайс-лист

Прием первичный ТЕРАПЕВТА – 900 руб;

Прием повторный ТЕРАПЕВТА – 800 руб;

Первичный прием ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА – 900 руб;

Повторный прием ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА – 800 руб;

Первичный прием ЭНДОКРИНОЛОГА – 900 руб;

Повторный прием ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА – 800 руб;

Прием на дому (в пределах административных границ города) – 2000 руб;