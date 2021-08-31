28.6 C
Рязань
Вторник, 31 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Рязанцев просят помочь в розыске шестилетней девочки

7info7
Рязанцев просят помочь в розыске шестилетней девочки

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

У рязанцев попросили помощи в розыске шестилетней девочки. Обращение выпустило Управление ФССП России по Рязанской области.

В Главном Управления ФССП по Красноярскому краю в конце июля завели дело о розыске пропавшей девочки. Фактическое местонахождение Соболевой Лады Глебовны 10.02.2015 г. р. пока невозможно установить. Есть версия, что девочку в неизвестном направлении увёз один из родителей.

Уважаемые рязанцы! Если вам что-либо известно местонахождение ребёнка, позвоните по следующим номерам:

  • Дежурная часть Управления УФССП России по Рязанской области — 8 (4912) 29-45-00;
  • Отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Рязанской области — 8 (4912) 29-45-55;
  • Дежурная часть ГУФССП России по Красноярскому краю — 8 (3912) 22-05-73.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]