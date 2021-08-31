Рязанцев просят помочь в розыске шестилетней девочки

У рязанцев попросили помощи в розыске шестилетней девочки. Обращение выпустило Управление ФССП России по Рязанской области.

В Главном Управления ФССП по Красноярскому краю в конце июля завели дело о розыске пропавшей девочки. Фактическое местонахождение Соболевой Лады Глебовны 10.02.2015 г. р. пока невозможно установить. Есть версия, что девочку в неизвестном направлении увёз один из родителей.

Уважаемые рязанцы! Если вам что-либо известно местонахождение ребёнка, позвоните по следующим номерам:

Дежурная часть Управления УФССП России по Рязанской области — 8 (4912) 29-45-00;

Отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Рязанской области — 8 (4912) 29-45-55;