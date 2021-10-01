Рязанцев поздравили с Международным днём музыки

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов поздравил жителей региона с Международным днём музыки. Поздравление опубликовано на сайте ведомства.
Министр отметил, что 2021 год ознаменован важными датами в музыкальной истории края. Так, отмечается 125-летие народного артиста СССР Анатолия Григорьевича Новикова, 110-летие народного артиста СССР Клавдия Борисовича Птицы, 100-летие народного артиста РСФСР Евгения Григорьевича Попова.
Виталий Попов отдельно выделил успех фестиваля старинных музыкальных инструментов и конкурс исполнителей народной песни «Голос древних городов», прошедший на IV форуме древних городов.
Слова благодарности также были адресованы преподавателям и концертмейстерам учреждений культуры.