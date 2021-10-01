Рязанцев поздравили с Международным днём музыки

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов поздравил жителей региона с Международным днём музыки. Поздравление опубликовано на сайте ведомства.

«Поздравляю всех, кто является поклонником одного из самых прекраснейших видов искусства – музыки и посвящает ей всю свою жизнь!», — говорит Попов.

Министр отметил, что 2021 год ознаменован важными датами в музыкальной истории края. Так, отмечается 125-летие народного артиста СССР Анатолия Григорьевича Новикова, 110-летие народного артиста СССР Клавдия Борисовича Птицы, 100-летие народного артиста РСФСР Евгения Григорьевича Попова.

Виталий Попов отдельно выделил успех фестиваля старинных музыкальных инструментов и конкурс исполнителей народной песни «Голос древних городов», прошедший на IV форуме древних городов.

Слова благодарности также были адресованы преподавателям и концертмейстерам учреждений культуры.