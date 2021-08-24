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Вторник, 24 августа, 2021
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Рязанцам доступен сервис Почты России по оплате доставки за счет получателя на сайте и в приложении для iOS

7info7
Рязанцам доступен сервис Почты России по оплате доставки за счет получателя на сайте и в приложении для iOS

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В марте 2021 г. Почта России запустила по всей стране новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Раньше сервис работал только в мобильном приложении Почты на операционной системе Android, но теперь он также стал доступен на iOS и на сайте компании. В приложении Почты зарегистрировано больше 7 млн человек, и из них 33% использует приложение на iOS. На сайт ежемесячно заходит 35 млн человек.

Чаще всего новой услугой пользуются клиенты из сегмента отправлений между частными лицами — продавцы товаров в социальных сетях (44,5% сегмента) и на платформах с частными объявлениями (38% сегмента). Также сервис актуален для тех, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но по какой-то причине не может оплатить доставку.

Воспользоваться услугой рязанцы могут при оформлении заказа через мобильное приложение Почты России или на сайте pochta.ru. При выборе способа оплаты отправителю нужно указать, что платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платёж. Получатель переходит по ней, регистрируется или авторизуется в мобильном приложении Почты или личном кабинете на сайте pochta.ru, совершает платёж и получает уведомление. Подробная инструкция с иллюстрациями доступна на сайте.

Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя.

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