Рязанца обманули на 400 тыс. при покупке в интернете

В Ханты-Мансийске интернет-мошенник выманил из 37-летнего жителя Рязани 400 тыс. рублей, об этом пишет портал «Ugra-News.ru» со ссылкой на УМВД России по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

Рязанец заинтересовался объявлением о продаже пресса для гибки металла на сайте «Авито». Мошенник требовал 400 тыс. в качестве предоплаты. Рязанцу пришлось оформить кредит, чтобы заплатить продавцу, однако после перевода денег злоумышленник перестал отвечать на звонки и исчез.

По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело.