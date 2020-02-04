Жителя Рязани будут судить за убийство матери сожительницы

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ ). Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.



По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 28 ноября прошлого года в одном из домов на улице Молодёжной в Рязани. Обвиняемый выпивал в квартире вместе с 50-летней матерью сожительницы и общим знакомым. Во время застолья между ними случилась ссора, парень избил женщину. Через некоторое время она скончалась.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.

