Жители Москвы готовы выехать в регионы на нерабочую неделю

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Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для того, чтобы ограничить распространение коронавируса в стране.



Сейчас большинство заболевших находится в Москве. По-традиции, на выходные москвичи выезжают на дачи в близлежащие регионы, в том числе и в Рязанскую область. С большой долей вероятности можно предположить, что так произойдёт и в этот раз. Люди, живущие рядом с трассой М-5, уже отметили увеличившийся поток машин со стороны столицы.



Жителям Рязани стоит быть предельно внимательными и не забывать о мерах профилактики. Ну и, конечно же , лучшее решение – в ближайшее время оставаться дома!

