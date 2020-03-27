Жители Москвы готовы выехать в регионы на нерабочую неделю

7info
Новости медицины

В рязанской БСМП пациенту реконструировали кисть

Травматологи рязанской БСМП в субботу, 21 марта, выполнили хирургические вмешательства на кисти под руководством микрохирурга из Московской клиники EMC Максима Саутина.
Узнать больше
Новости Рязани

Воду в Рязани планируют начать очищать активированным углём

В Рязани «Водоканал» может начать очищать водопроводную воду с помощью активированного угля. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». Напомним,...
Узнать больше
Власть

Прилуцкий ответил на предложение провести пресс-конференцию по коронавирусу

Министр здравоохранения Рязанской области ответил на предложение СМИ провести пресс-конференцию по коронавирусу. Об этом он написал у себя в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше
Администрация

Ещё восемь московских троллейбусов вышли на маршруты в Рязани

По три машины отправились на маршруты №5 и №3, по одному троллейбусу работают на маршрутах №1 и №16. Ранее они уже прошли тестовые испытания на улицах Рязани.
Узнать больше
Акценты

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше
-

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для того, чтобы ограничить распространение коронавируса в стране. 

Сейчас большинство заболевших находится в Москве. По-традиции, на выходные москвичи выезжают на дачи в близлежащие регионы, в том числе и в Рязанскую область. С большой долей вероятности можно предположить, что так произойдёт и в этот раз. Люди, живущие рядом с трассой М-5, уже отметили увеличившийся поток машин со стороны столицы. 

Жителям Рязани стоит быть предельно внимательными и не забывать о мерах профилактики. Ну и, конечно же , лучшее решение – в ближайшее время оставаться дома!

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Жители Москвы готовы выехать в регионы на нерабочую неделю

Новости Рязани
Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для того, чтобы ограничить распространение коронавируса в стране.  Сейчас большинство заболевших...
Узнать больше

Пропавшая в Рязани девушка нашлась

Новости Рязани
Пропавшая в Рязани 16-летняя Анастасия Миронова найдена живой. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Мещера». Подробности произошедшего с рязанкой поисковики...
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Видео
Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Видео
Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше

В Рязани произошёл крупный пожар

Новости Рязани
Сообщение о возгорании поступило в 15.11. Пожару был присвоен повышенный ранг №2. На месте работали 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС.
Узнать больше

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Всемирный день театра

Geely поднимет цены на свои машины с апреля

Воздвигнут Ипатьевский монастырь