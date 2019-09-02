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«Зелёный сад» и «СМ-Клиника» подарили детям весёлый праздник

Фото: ГК «Зелёный сад»

В последнюю летнюю субботу, 31 августа, во дворе дома №2 на Солотчинском шоссе состоялся весёлый детский праздник – встреча нового учебного года. Его организовали многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» и управляющая жилищная компания «Зелёный сад – Мой дом».

Дети и их родители приняли участие в забавном театрализованном представлении. Весёлая музыка, выступления юных артистов, увлекательные познавательные игры, шутливые викторины и конкурсы никого не оставили равнодушными. Одним ведущих праздника был Кот учёный с золотой цепью на груди – как в сказке Пушкина. Особый восторг маленьких и взрослых жителей дома вызвало эффектное «КРИО-ШОУ» об удивительных свойствах жидкого азота.

Детская площадка находится во дворе дома №2 на Солотчинском шоссе, который обслуживает УЖК «Зеленый сад – Мой дом». Дом имеет «Знак качества ЖКХ» и звание «Дом образцового содержания», полученные в феврале 2018 года. Это первый и пока единственный в Рязани случай присуждения таких наград.

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