Зарытая в земле история. Очередной вопрос викторины «155 финансовых историй»

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе продолжим учебный год. На очереди – новые предметы в финансовом расписании.

История 90. Урок краеведения: зарытая в земле история

Старая Рязань – место, уникальное с точки зрения истории финансов. В сожжённом татаро-монгольским войском городе земля много веков хранила деньги и драгоценности. Что-то оказалось утеряно, разошлось по черным копателям, но многое удалось сохранить. Город-клад – название одновременно и прямое (столько ценностей достали в Старой Рязани), и переносное, ведь каждый клад – это ответ на множество вопросов: как было развито производство, с какими городами и даже странами велась торговля, каким было благосостояние людей, населявших эти холмы над Окой.

Находки рассказывают: здесь был крупный город, куда свозили пестрые восточные ткани и благовония, оружие и меха. А мастера славились своим умением создавать прекрасные образцы ювелирного искусства. Самые известные — так называемые «рязанские бармы». Это уникальный памятник еще домонгольского периода. Золото украшено драгоценными камнями и кружевом скани, а с самих подвесок строго смотрят лики святых, выполненные в технике перегородчатой эмали.

А найден этот рязанский клад был в 1822 году, почти случайно. Крестьяне обнаружили при земельных работах кожаную сумку весом 6 фунтов, где были кресты, перстни, цепочки, пуговицы и те самые медальоны. Невольные кладоискатели передали сумку помещику, тот – рязанскому губернатору, который в свою очередь вручил находку генерал-адъютанту императорского двора Балашову. Он был вхож к императору и доложил Александру I о рязанских сокровищах. Самодержец поручил ценности отдать в музей, затем узнать, кем и для чего использовались украшения, ну а крестьяне по указанию Александра I на троих получили 10 тысяч рублей.

Вопрос: Где сегодня хранится самый известный клад, найденный на рязанской земле?

в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике «Рязанский кремль»;

в Оружейной палате;

в Русском музее;

в Эрмитаже.

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