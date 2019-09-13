Рязанцы выберут лучшего повара

Во вторник, 17 сентября, рязанские гурманы определят победителя кулинарного поединка «Битва поваров», который пройдёт в помещении пиццерии «Неаполь». О кулинарном шоу рассказали в пресс-службе гостиничного комплекса «Старый город».

– Мы подготовили для наших гостей потрясающее гастрономическое шоу. Посетителям будет предложено пять авторских курсов блюд с сопровождением вин. Конкурсные блюда будут приготовлены из свежайших продуктов от лучших фермерских хозяйств Рязанской области. Оценив оригинальность, презентацию, вкус предложенных блюд, гости определят победителя первой рязанской «Битвы поваров», – пояснила бренд-шеф «Старого города» и ведущая «Битвы поваров» Алёна Нефёдова.

Как заявили в пресс-службе «Старого города», цель рязанской «Битвы поваров» – вывести гастрономические мероприятия в городе на новый уровень, дав зажечься новым звёздам кулинарии. «Лучшего повара выберут самые строгие кулинарные критики – наши гости», – говорится в пресс-релизе.

«Старый Город» был построен в 2017 году «Северной Компанией» www.sk62.ru. Отель зарекомендовал себя как универсальная площадка для конференций, тренингов и банкетов. Конференц-залы «Старого города» дважды принимали «Международный форум древних городов», а также «Российско-китайский муниципальный форум», межрегиональные отраслевые конференции и мастер-классы.

Кулинарный поединок «Битва поваров» состоится 17 сентября в 19.00 в пиццерии «Неаполь» в отеле «Старый город», по адресу улица Мюнстерская дом 2. Бронирование столов по телефону 700-002.

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