За присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести» собрано 18 тысяч подписей

21 февраля состоялась передача подписей рязанцев, поддержавших инициативу присвоения нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает сайт Рязанской гордумы.

С инициативной группой встретились глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская, первый заместитель главы Лариса Максимова, глава администрации города Елена Сорокина, заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин.

Рокотянская поблагодарила инициативную группу рязанцев, проявивших активную гражданскую позицию и организовавших сбор подписей. Также была проведена работа по поиску архивных материалов для подготовки исторической справки о трудовом подвиге предприятий и жителей областного центра в годы Великой Отечественной войны. Эта справка вместе с собранными подписями нужна для подготовки документов, необходимых для получения звания.

Сбор подписей за присвоение областному центру почетного звания «Город трудовой доблести» проходил с 5 по 20 февраля. Инициативу поддержали более 18 тысяч рязанцев.