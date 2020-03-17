За неделю в Рязани отремонтировали 400 кв. м дорог

В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог. На прошедшей неделе ямы ликвидировали на улице Новаторов, Народном бульваре, Михайловском шоссе, Яхонтова, Чапаева и других улицах. Всего за неделю было отремонтировано 400 квадратных метров дорог общего пользования, сообщает сайт администрации города.

Ямочный ремонт проводится литой асфальтобетонной смесью. Ремонт идёт круглосуточно.

Там, где делать ремонт асфальтобетонной смесью нецелесообразно, проводится исправление профиля щебнем. На прошедшей неделе такие работы прошли на улицах Качевской, Черновицкой, Гоголя, Восточном Промузле, Чкалова, Заводском проезде.