Волонтёры выяснят, сколько тепла теряют жилые дома в Рязани

25 марта в Рязани волонтёры федерального проекта «Цвета потери тепла» будут снимать тепловые портреты жилых домов. Цель проекта – выяснить, сколько именно тепла теряют дома, а главное – сколько денег при этом теряют их жильцы. Любой житель города может бесплатно получить тепловизионное исследование своего дома, написав его адрес на странице проекта во ВКонтакте.

Производитель энергоэффективных теплоизоляционных решений PAROC решил наглядно продемонстрировать, сколько тепла теряют наиболее распространенные типы жилых домов.

Для этого команда волонтеров, оснащенная тепловыми камерами снимает тепловые портреты жилых зданий в 7 городах России – Вологде, Череповце, Рязани, Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и Петрозаводске. 25 марта они проведут тепловизионные исследования наиболее часто встречающихся типов жилых домов в Рязани, а также исторических достопримечательностей региона.

Будут отсняты тепловые портреты зданий серий 111-121, 1-228, 1-439, новый ЖК Рокоссовский и исторические здания в Октябрьском и Московском районе. А также, для сравнения – художественный музей им. И.П. Пожалостина, vузей истории рязанского леденца, музей-усадьба академика И.П. Павлова, Дворец Олега.

Затем современные художники превратят полученные изображения в выставку, наглядно демонстрирующую, сколько тепла теряют наши дома и сколько денег теряет каждый житель страны, отапливая воздух.