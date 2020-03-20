Водитель и жена заболевшего коронавирусом рязанца проходят обследование

В четверг, 19 марта, стало известно о первом случае заболевания коронавирусом среди рязанцев. На заседании оперативной группы по противодействию коронавирусу были озвучены подробности.

Состояние больного оценивается как удовлетворительное. Болезнь протекает в лёгкой форме. Мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий отметил, что больной приехал из Франции и сразу сообщил о своём состоянии. Он не посещал никакие учреждения и был своевременно помещен в больницу.

В Рязани мужчина контактировал только с женой и таксистом. Все они изолированы и проходят обследование.