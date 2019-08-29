Владимир Бурмистров назвал территорию одной из школ Рязани крайне запущенной

В четверг, 29 августа, и.о. заместителя главы администрации города Владимир Бурмистров осмотрел территорию возле школ Октябрьского района. Он оценил готовность к началу учебного года территорий школ №№9, 11, 31, 38, 41, 43, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75.

Территорию школы №31 Владимир Бурмистров назвал крайне запущенной. Он обратил внимание на большую яму, мусор, отсутствие освещения.

– Ходить здесь некомфортно и небезопасно не только ученикам школы, но жителям района, – подчеркнул Владимир Бурмистров.

Он поручил незамедлительно привести участок в порядок: отремонтировать дорогу, вырубить поросль вокруг школы, убрать мусор и установить фонарь.

У школ №38 сейчас ведутся работы по замене бордюрного камня, у школ №№51 и 72 проводится ремонт теплотрассы. Владимир Бурмистров поручил завершить работы максимально оперативно.

У школ №№62 и 50 не убраны спиленные ранее ветви деревьев. Напротив школы №50 отсутствует люк на канализационном колодце. МП «Водоканал города» было поручено его закрыть в течение суток.