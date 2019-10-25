Vellcom group подвела итоги конкурса детского рисунка

20 октября были подведены итоги конкурса детского рисунка «Дом моей мечты». Ученики училища Вагнера и художественных школ Рязани представили на конкурс более 250 работ, из которых в финал прошли 40 самых ярких и креативных. Жюри оказалось перед непростым выбором: ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства и исполнения. Далее голосование было народным, победителей выбирали посредством лайков В Контакте в группе организатора.

Победители:

Категория 10-13 лет:

Лапшина Вика

Габдуллина Диляра

Тетеркина Варвара

Категория 14-17 лет:

Бондарец Анна

Комарова Ксения

Светикова Полина

Также специальным призом была награждена — Федосова Кристина за лучшую работу по мнению Vellcom group

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