В театре драмы поставили необычную комедию «Добро пожаловать в рай»

В Рязанском театре драмы поставили необычную комедию «Добро пожаловать в рай» по пьесе Бернара Вебера. Во Франции умирает судья и предстает перед высшим судом. Как и положено на суде, у него появляется и защитник, и обвинитель. Они и помогают герою разобраться в себе, а судье – вынести верный приговор. А для этого приходится припомнить все, даже не самые светлые стороны жизни героя.

Режиссёр постановки Дмитрий Креминский поделился впечатлениями после премьеры.

– Несмотря на большой опыт, меня не покидает ощущение, что я – мальчик Бориска из фильма «Андрей Рублёв» Тарковского, а мы отлили колокол, но до сих пор не знаем секрет его изготовления.

Премьерные спектакли состоялись 6, 7, 8 и 9 марта. По словам режиссёра, публика в течение четырёх дней была разная. То свистели от восторга, как на стадионе, то отвечали на вопросы, задаваемые по ходу спектакля.

– Публика вовлечена в действие, актёры работают с отдачей, поэтому эмоции самые позитивные, – отметил Креминский.

Спектакль играют два состава актёров. Главные герои – подсудимый и судья – не меняются. Их роли исполняют Александр Зайцев и Наталья Паламожных. А роли обвинителя и адвоката играют то Валерий Рыжков и Анна Дёмочкина, то Олег Пичурин и Марианна Гордеева.

– Это два разных спектакля, разные люди, разные темпераменты. Один состав я условно называю злым, а другой – добрым. Но кто из них кто – не скажу. Советую посмотреть оба состава.

Увидеть комедию «Добро пожаловать в рай» и составить о ней своё впечатление в следующий раз можно 14 и 20 марта.

Фото Сергея Газетова