Николай Любимов: Необходимо максимально внедрять высокотехнологичную помощь для лечения жителей региона

Во вторник, 10 марта, состоялось заседание правительства Рязанской области. Губернатор Николай Любимов отметил, что в регион поступила очередная партия современного медицинского оборудования, а также новый аппарат для выявления сердечных патологий на начальной стадии для кардиологического диспансера.

– Это даст дополнительные возможности по раннему выявлению и лечению таких больных, – сказал Николай Любимов.

Министру здравоохранения области Андрею Прилуцкому было поручено как можно быстрее запустить новое оборудование в работу. Рязанские специалисты уже прошли необходимое для этого обучение в медицинском центре Управления делами Президента, сообщает сайт регионального правительства.

– Необходимо максимально внедрять высокотехнологичную помощь для лечения жителей региона. За последние несколько лет у нас есть серьезные достижения в этом отношении. Сейчас ее получают порядка 10 тысяч человек в год, что гораздо больше, чем несколько лет назад, – подчеркнул Николай Любимов.

Прилуцкий отметил, что в настоящее время регион находится в пилотном проекте по дистанционному наблюдению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и является одним из лидеров в ЦФО. В программе участвует как городское население, так и жители других муниципальных образований. Система уже отработана и дает положительный результат. Во многом этому способствует современное оборудование, которое регион получает в рамках национального проекта.

Прилуцкий рассказал и о ходе лицензирования новых ФАПов. По 10 из них заявления уже поданы в Роспотребнадзор, и на этой неделе они будут лицензированы. По оставшимся четырем ФАПам решаются вопросы с подключением газового оборудования и последующего оформления документов.

– Максимально нужно ускорять работу для того, чтобы ФАПы были открыты для пациентов в самое ближайшее время. Прошу все профильные ведомства решать такие вопросы как можно быстрее, – подчеркнул губернатор.

Глава региона также поручил оперативно завершить работу по переводу БСМП в новое здание.