В Скопинском районе отметили праздник спорта и здоровья

В Побединском городском поселении состоялись соревнования по биатлону «Снежный снайпер – 2020» на призы главы администрации Скопинского района и семьи Раменских, в которых приняли участие жители муниципалитета, г.Скопина и Рязани.

На старт вышли учащиеся общеобразовательных учреждений, представители трудовых коллективов, ветераны спорта, главы городских и сельских поселений.

По сигналу ракетницы ветераном скопинского спорта Вячеславом Вуколовым был дан старт первому забегу, который объединил представителей всех возрастов, профессий и интересов.

Наиболее массовым была эстафета среди учащиеся общеобразовательных школ по 3 возрастным группам, где хорошую лыжную подготовку и снайперские способности здесь показали ребята Вослебовской школы.

Большое внимание привлекла у зрителей третья эстафета «Микс», где в борьбу вступили сборные команды городских и сельских поселений, возглавляемые главами администраций. Здесь высшую ступень пьедестала завоевала дружина Ильинского поселения.

Все победители и призеры получили памятные кубки и грамоты, а самым приятными подарками для ребят стали лыжи, подаренные нашим легендарным земляком, заслуженным тренером СССР и России по биатлону и лыжным гонкам Геннадием Раменским.