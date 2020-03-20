В Скопинском районе организована работа по приёму больных

В связи с угрозой распространения на территории Скопинского района новой коронавирусной инфекции, в «Скопинском ММЦ» организована работа по приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, а также отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию. В приоритете оказание медицинской помощи больным на дому, им будет обеспечена возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских учреждений Скопинского района.

– Одним из решающих значений выявления данного заболевания, имеет информация о посещении гражданином за последние 14 дней стран с неблагоприятной ситуацией по новому коронавирусу. К таким странам относятся КНР, Корея, Италия, Иран, Франция и Испания. А также был ли контакт с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией. Если не выявлен ни один из этих факторов, то пациент не должен проявлять паники и излишнего беспокойства, – отметил главный врач «Скопинского ММЦ» Николай Егоров.