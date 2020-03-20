Депутаты Рязанской облдумы усилят работу в округах в связи с коронавирусом

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в пятницу, 20 марта, обратился к депутатам областной Думы с предложением усилить работу в округах в связи с введением в Рязанской области режима повышенной готовности. Об этом сообщает сайт облдумы.

В частности, он рекомендовал коллегам обратить особое внимание на наличие в необходимых товаров в магазинах и лекарств в аптеках, отслеживать динамику цен на продукты питания и лекарства. В случаях выявления каких-либо нарушений депутаты будут направлять запросы в соответствующие ведомства.

Аркадий Фомин призвал оперативно реагировать на сигналы, поступающие от граждан, общественных организаций, оказывать необходимую помощь одиноким и пожилым людям, ветеранам.

Депутаты планируют усилить взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере профилактики распространения инфекции.