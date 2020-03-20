Справки в рязанском наркодиспансере можно получить только по записи

-

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 23 марта по 3 апреля 2020 года выдача медицинских справок и прохождение медицинских комиссий в ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3Б, лит. А, будет осуществляться только по предварительной записи.

Записаться можно с 20 марта по 3 апреля 2020 года включительно с 8.00 до 20.00 без выходных.

Телефоны для записи:

8-910-641-94-04

8-910-641-93-85

8-910-630-04-84

Услуга предоставляется только при наличии документа, удостоверяющего личность лицу, указавшему свои данные при записи на прием.

Время работы отделения платных услуг ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер»: по будням с 8.30 до 16.00.