На главную Рязань Общество В Сасове на площади Победы высадили голубые ели
РязаньОбщество

В Сасове на площади Победы высадили голубые ели

Сегодня на площади Победы представители Совета ветеранов города Сасово высадили 4 голубых ели. Помогали высаживать хвойные вечнозеленые растения рабочие подрядной организации и руководитель ООО «Стройтех» Роман Дзюба.

«Мы очень рады быть причастны к такому большому проекту благоустройства в год 75-летия Великой Победы и верим, что высаженные во славу наших земляков-героев деревья, станут для юного поколения еще одним символом памяти о предках», – отметила председатель Совета ветеранов, руководитель проекта «Возраст – активности не помеха» Галина Пицына.

Напомним, в 2019 году в Сасове проводится реконструкция Площади Победы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Идеальный пациент: какой он?

Рязанский митрополит рассказал, как проводить Крещенский сочельник

В «Снегирях» отметили День посёлка