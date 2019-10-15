В Сасове на площади Победы высадили голубые ели

Сегодня на площади Победы представители Совета ветеранов города Сасово высадили 4 голубых ели. Помогали высаживать хвойные вечнозеленые растения рабочие подрядной организации и руководитель ООО «Стройтех» Роман Дзюба.

«Мы очень рады быть причастны к такому большому проекту благоустройства в год 75-летия Великой Победы и верим, что высаженные во славу наших земляков-героев деревья, станут для юного поколения еще одним символом памяти о предках», – отметила председатель Совета ветеранов, руководитель проекта «Возраст – активности не помеха» Галина Пицына.

Напомним, в 2019 году в Сасове проводится реконструкция Площади Победы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».