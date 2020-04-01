В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

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Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения.

По сценарию учения, в ТРЦ «Премьер» произошла серия взрывов. Неизвестные позвонили в дежурно-диспетчерскую службу, сообщили о произошедшем и выдвинули политические требования.

На место происшествия незамедлительно прибыла оперативная группа. Здание гипермаркета оцепили, пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили в больницы. Специалисты группы разминирования нашли и обезвредили неразорвавшееся взрывное устройство, дополнительно снаряженное ёмкостью с химическим веществом.

В то же время было установлено местонахождение террористов. Переговоры не дали положительного результата, поэтому преступников нейтрализовали.

В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета, Роспотребнадзора, Рязанского гарнизона, Правительства Рязанской области, Администрации г. Рязани, а также сотрудники ТРЦ «Премьер».