В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

7info 2
Новости Рязани

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у...
Узнать больше
Новости Рязани

Гражданам, въезжающим в Рязанскую область, надлежит своевременно уведомить о прибытии

Губернатор Рязанской области подписал сегодня распоряжение под номером 100-рг. Людям, которые приехали в Рязанскую область, необходимо сообщать о своём местонахождении. Граждане, посещавшие территории других субъектов...
Узнать больше
Акценты

Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать многоразовые маски

На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, как правильно использовать многоразовые маски.  В сообщении отмечается, что многоразовые маски, объявления...
Узнать больше
Акценты

Карантинная неделя в Рязани: что будет работать, а что нет

С 28 марта по 5 апреля в Рязанской области усилят меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим некоторые объекты временно...
Узнать больше
Новости Рязани

Эпидемиолог рассказала рязанцам, как избежать заражения коронавирусом

Врач-эпидемиолог высшей категории поликлиники №4 города Рязани Евгения Артамонова рассказала, что нужно делать в условиях коронавируса.
Узнать больше
-

Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения.

По сценарию учения, в ТРЦ «Премьер» произошла серия взрывов. Неизвестные позвонили в дежурно-диспетчерскую службу, сообщили о произошедшем и выдвинули политические требования.

На место происшествия незамедлительно прибыла оперативная группа. Здание гипермаркета оцепили, пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили в больницы. Специалисты группы разминирования нашли и обезвредили неразорвавшееся взрывное устройство, дополнительно снаряженное ёмкостью с химическим веществом.

В то же время было установлено местонахождение террористов. Переговоры не дали положительного результата, поэтому преступников нейтрализовали.

В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета, Роспотребнадзора, Рязанского гарнизона, Правительства Рязанской области, Администрации г. Рязани, а также сотрудники ТРЦ «Премьер».

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Новости Рязани
В ближайшие часы в Рязанской области ожидается усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. В метеопредупреждении...
Узнать больше

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

Новости Рязани
Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения. По сценарию учения, в...
Узнать больше

В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек

Новости медицины
В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. Наличие коронавируса у них не выявлено, все выписаны в хорошем состоянии....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

Новости Рязани
Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения. По сценарию учения, в...
Узнать больше

Анализы ещё трёх рязанцев на коронавирус направлены в Москву на подтвержение

Новости Рязани
Оперативная группа правительства сообщила данные о распространении коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13 часов. На данный момент в регионе официально...
Узнать больше

Четвёртой заражённой коронавирусом стала рязанка, работающая в Москве

Новости Рязани
Четвёртой заражённой коронавирусом в Рязанской области стала рязанка, работающая в Москве. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в оперативной группе регионального правительства....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Гороскоп на 1 апреля

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на 1 апреля. Овен: В первый день апреля звезды советуют Овнам заниматься домашними делами или офисной рутиной, делая...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев предупредили об усилении ветра

В Петербурге обнаружили тело женщины, покусанное собаками

В Рязани из госпиталя-обсервации выписались 9 человек