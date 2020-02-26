В Рязанской облдуме обсудили капремонт многоквартирных жилых домов

26 февраля на заседании Рязанской областной Думы состоялся «правительственный час», посвящённый реализации региональной программы капремонта многоквартирных жилых домов.

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Устинов в своём докладе сообщил об объёмах ремонта и суммах взносов. Он отметил, что основной проблемой в реализации программы является качество ремонта, на которое часто жалуются жители области. По словам министра, принят ряд мер по решению этой проблемы, в том числе, приёмка работ собственниками квартир, наложение штрафов на подрядчиков, ежедневная отработка жалоб жителей, ограничения по оплате ремонтных работ.

Депутат Татьяна Баринова задала вопрос о возможности осуществления всех видов работ, для которых необходим вход в квартиру, одновременно. По её словам, рабочие часто заходят в квартиру и нарушают благоустройство, а люди на это жалуются. Устинов сослался на порядок формирования программы ремонта и признал, что проблема существует.

Депутат Галина Гнускина обратила внимание министра, что в городе Сасово в 2020 году не запланирован капремонт ни одного дома, хотя у города один из самых высоких показателей сбора взносов в регионе. Устинов напомнил о возможности актуализации уже принятой программы по инициативе жителей.

Депутат Сергей Лукьянов задал вопрос о государственной поддержке программы капремонта в регионе. Министр пояснил, что господдержка возможна, но сейчас программа реализуется только на деньги собственников.

Депутат Татьяна Панфилова сообщила о 43 обращениях с жалобами на некачественный капремонт (35 из них – от жителей Рязани), поступивших в приёмную, а депутат Игорь Мурог спросил, возмещают ли жителям ущерб за протекание крыши из-за ремонтных работ. Устинов сообщил, что все убытки компенсируются, в том числе, за счёт подрядчиков.

По итогам правительственного часа будет принято постановление Думы с рекомендациями правительству Рязанской области.