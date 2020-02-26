Депутаты Рязанской облдумы поддержали федеральный законопроект об инициативном бюджетировании

26 февраля на заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали федеральный законопроект о бюджетном инвестировании. Закон, инициированный партией «Единая Россия», закрепляет правовые основы применения на муниципальном уровне института инициативного бюджетирования.

Председатель облдумы Аркадий Фомин, комментируя решение регионального парламента, подчеркнул важность мероприятий в рамках местных инициатив.

— Закон даёт возможность людям определять, какую площадку, общественную территорию благоустроить, и получить государственную финансовую поддержку этой инициативы, — сказал Фомин. – Кроме того, жители сами контролируют ход и результат работ.

В Рязанской области мероприятия в рамках местных инициатив стартовали в 2017 году и за это время подтвердили свою эффективность и социальную значимость. Выросло финансирование профильной подпрограммы. В 2020 году на реализацию местных инициатив планируется направить 180 миллионов рублей.

Новый нормативный акт устанавливает правовые основы внесения инициативных проектов в местные администрации, порядок конкурсного отбора и работы с поступившими проектами на местах и другие вопросы обеспечения реализации инициатив, в том числе и финансовые.