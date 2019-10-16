В Рязанской области убирают нелегальные рекламные щиты

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько рекламных щитов, которые размещены нелегально. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Во вторник, 15 октября, на отрезке трассы Спас-Клепики — Рязань сотрудники ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» вместе с сотрудниками полиции демонтировали 6 таких рекламных конструкций.

Рекламные щиты размером 3 на 6 метров, размещенные незаконно вдоль дорожного полотна, нарушают правила безопасности и являются опасным объектом для участников движения.

Мероприятия по проверке продолжаются.