На главную Рязань Общество В Рязанской области убирают нелегальные рекламные щиты
РязаньОбщество

В Рязанской области убирают нелегальные рекламные щиты

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько рекламных щитов, которые размещены нелегально. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Во вторник, 15 октября, на отрезке трассы Спас-Клепики — Рязань сотрудники ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» вместе с сотрудниками полиции демонтировали 6 таких рекламных конструкций.

Рекламные щиты размером 3 на 6 метров, размещенные незаконно вдоль дорожного полотна, нарушают правила безопасности и являются опасным объектом для участников движения.

Мероприятия по проверке продолжаются.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Как бухгалтер стал занимать три должности. Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

В Рязани прошла рабочая встреча Николая Любимова и Сергея Герасимова

В Рязани планируют открыть три кабинета паллиативной помощи