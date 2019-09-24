На главную Рязань Власть В Рязанской области состоится первый публичный отчёт чиновников
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В Рязанской области состоится первый публичный отчёт чиновников

В четверг, 26 сентября, в Рязани состоится публичный отчёт чиновников. На вопросы граждан ответят заместитель Председателя Правительства области Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, министр природопользования Сергей Абрамов, начальник главного управления ветеринарии Людмила Гаврикова и начальник главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Игорь Кривозубов.

Участие во встрече, которая состоится 26 сентября в 16.00 в Рязанском инновационном научно-технологическом центре «Точка кипения», могут принять все желающие.

Мероприятие такого формата пройдёт в нашем регионе впервые. Инициатива его проведения принадлежит Николаю Любимову, сообщает сайт регионального правительства.

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