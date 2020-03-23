В Рязанской области снизилась заболеваемость туберкулёзом

24 марта – Всемирный День борьбы с туберкулёзом. В последнее время в Рязанской области наблюдается положительная тенденция: снижается заболеваемость туберкулёзом и смертность от него.

По сообщению Рязаньстата, в 2019 году заболеваемость туберкулёзом составила 16,6 случаев на 100 тыс. человек населения. Смертность – 0,4 случая на 100 тыс. человек. При профилактических осмотрах на туберкулёз в прошлом году выявлено 124 пациента с наличием инфекционного заболевания.

За последние 5 лет в регионе следующие основные показатели по туберкулезу: заболеваемость туберкулезом – на 63,4%, смертность от туберкулеза – на 90,2%.

В прошлом году от туберкулёза умерло 5 человек. Стоит отметить, что в 2015 году было зафиксировано 47 смертей от этого заболевания. Тогда смертность от туберкулёза в 2015 году составляла 40% случаев смерти от всех инфекционных заболеваний в регионе, в настоящее время – 6%.