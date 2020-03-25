В Рязанской области работают горячие линии по вопросам дистанционного обучения

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Министерство образования и молодёжной политики информирует о том, что в регионе работают две горячие линии по вопросам организации дистанционного обучения после завершения школьных каникул с 31 марта.



После завершения каникул с 31 марта в школы, учреждения дополнительного образования и профессиональные образовательные организации переходят на дистанционное обучение. Все муниципальные органы управления образованием и образовательные организации получат методические рекомендации министерства.



Каждая образовательная организация сама определит механизм реализации дистанционного обучения: выберет электронную платформу, режим организации обучения, формы контроля и связи с учащимися и родителями. Это будет сделано исходя из возможностей школьников и их родителей, а также скорости Интернет-соединения.



Образовательная организация должна проинформировать родителей и учащихся до 28 марта для того, чтобы они могли организовать рабочее место и удобный режим дня ребенка.



В регионе работают горячие линии: для учителей и директоров школ по вопросам организации дистанционного обучения: 97-19-81, для родителей, обучающихся и общественности: 21-09-29.

