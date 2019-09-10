В Рязанской области появится Фонд защиты прав участников долевого строительства

В Рязанской области появится «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Проект постановления, предусматривающий создание этого фонда был одобрен на заседании регионального правительства в понедельник, 9 сентября.

Целью Фонда является завершение строительства многоквартирных домов, которое ведётся с привлечением денежных средств людей, и урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед дольщиками. Документ определяет порядок утверждения плана деятельности, финансового плана доходов и расходов. В Положение о министерстве строительного комплекса региона внесены изменения, согласно которым ведомство будет осуществлять функции и полномочия учредителя данного Фонда.

– Этот Фонд создается для того, чтобы мы могли продолжать решать проблемы обманутых дольщиков, – заявил Николай Любимов.

В Рязанской области из почти 3000 договоров долевого строительства остаётся порядка 400, по которым предстоит обеспечить людей жильём, сообщает сайт регионального правительства. По словам губернатора, Фонд поможет вести эту работу достаточно оперативно.