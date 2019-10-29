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В Рязанской области грузовик задавил упавшего под колёса мотоциклиста

В ДТП в Шиловском районе погиб мотоциклист. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

ДТП произошло в субботу, 26 октября, в 11.20 на 135-м километре дороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород в конце села Полтавка. Мужчина 1978 года рождения не справился с управлением мотоциклом Suzuki, упал на дорогу и оказался под колёсами ехавшего навстречу грузовика ЗИЛ под управлением водителя АО «Старожиловский молочный комбинат».  

Сообщается, что житель села Нармушадь ранее уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД. От полученных травм он скончался на месте происшествия. 

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