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Рязанские «Тепловые сети» готовы к зиме

Рязанские «Тепловые сети» получили паспорт готовности к зиме. Готовность объекта к условиям морозов подтвердило МУП «РМПТС». Об этом сообщает сайт городской администрация.

В преддверии отопительного периода специалисты осуществили весь запланированный объём ремонтно-профилактических работ на объектах теплоснабжения.

За летний период специалисты провели комплекс мероприятий, которые гарантируют надежное теплоснабжение в период температурных минимумов. Также были обеспечены все необходимые условия для надежного теплоснабжения потребителям.

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