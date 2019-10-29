Рязанские «Тепловые сети» готовы к зиме

Рязанские «Тепловые сети» получили паспорт готовности к зиме. Готовность объекта к условиям морозов подтвердило МУП «РМПТС». Об этом сообщает сайт городской администрация.

В преддверии отопительного периода специалисты осуществили весь запланированный объём ремонтно-профилактических работ на объектах теплоснабжения.

За летний период специалисты провели комплекс мероприятий, которые гарантируют надежное теплоснабжение в период температурных минимумов. Также были обеспечены все необходимые условия для надежного теплоснабжения потребителям.