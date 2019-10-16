В Рязанской области дорожники отремонтировали объезд вокруг Ермиши и мост



В Рязанской области дорожники отремонтировали объезд вокруг Ермиши и железобетонный мост в Рязанском районе. Об этом сообщает сайт минтранса Рязанской области.

В Ермишинском районе выполнен капитальный ремонт участка протяжённостью 3,6 км. Стоимость всех работ — более 74 млн рублей. Капитальный ремонт дороги не производился более 20 лет, и к 2019 году она находилась в аварийном состоянии. Приведение объезда в нормативное состояние позволит разгрузить населённый пункт от движения транзитного транспорта.

В Рязанском районе отремонтирован тридцатиметровый мост и подходы к нему в районе деревни Юрасово. Стоимость ремонта моста составила более 24 млн рублей.

Объекты отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».