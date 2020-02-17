В рязанской деревне сгорел жилой дом

В ночь на понедельник, 17 февраля, в деревне Тарасово Старожиловского района сгорел жилой дом. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».



Сообщение о пожаре поступило в 01.36. На место происшествия сразу же выехали три пожарных расчёта.

– На мансарде дома хранилось очень много старых вещей, она была захламлена, – рассказал начальник Старожиловской пожарной части Виктор Бирюков. – В доме печное отопление – высокая пожарная нагрузка.



Кроме того, сообщение о пожаре поступило с задержкой, поэтому дом спасти не удалось. В то же время пожарным удалось отстоять соседние строения.

