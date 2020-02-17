На главную Новости Рязани

В рязанской деревне сгорел жилой дом

В ночь на понедельник, 17 февраля, в деревне Тарасово Старожиловского района сгорел жилой дом. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Сообщение о пожаре поступило в 01.36. На место происшествия сразу же выехали три пожарных расчёта. 

– На мансарде дома хранилось очень много старых вещей, она была захламлена, – рассказал начальник Старожиловской пожарной части Виктор Бирюков. – В доме печное отопление – высокая пожарная нагрузка.

Кроме того, сообщение о пожаре поступило с задержкой, поэтому дом спасти не удалось. В то же время пожарным удалось отстоять соседние строения.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский театр драмы готовится к премьере спектакля «Добро пожаловать в рай»

Культура
В Рязанском театре драмы полным ходом идут репетиции очередного премьерного спектакля «Добро пожаловать в рай» по пьесе Бернара Вербера. Комедию в двух...
Узнать больше

С карточки рязанки похитили 277 тысяч рублей

Новости Рязани
С карточки жительницы Рязани мошенник похитил крупную сумму. В настоящий момент по данному факту проводят расследование полицейские. Как сообщает пресс-служба УМВД России...
Узнать больше

Ушла из жизни Валентина Николаевна Евлухина

Новости Рязани
Ушла из жизни Валентина Николаевна Евлухина – заслуженный работник физической культуры и спорта, вице-президент областной Федерации художественной гимнастики. Об этом сообщается в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский театр драмы готовится к премьере спектакля «Добро пожаловать в рай»

Культура
В Рязанском театре драмы полным ходом идут репетиции очередного премьерного спектакля «Добро пожаловать в рай» по пьесе Бернара Вербера. Комедию в двух...
Узнать больше

Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные

Новости Рязани
В субботу, 15 февраля, на площади Маргелова прошла торжественная церемония, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Участники церемонии почтили...
Узнать больше

В Рязанской области стартовал первый этап «Национального триатлона 2020»

Новости Рязани
В субботу, 15 февраля, в посёлке Варские стартовал первый этап «Национального триатлона 2020 Рязань». Открытие соревнований посетили около 1500 человек, более 500...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Олег Царёв: В «Короле-олене» мы покажем любовь на любой вкус и возраст!

Акценты
Меньше недели остаётся до премьеры нового спектакля Рязанского театра кукол по пьесе Карло Гоцци «Король-олень». Последние приготовления, добавление в действия героев финальных штрихов, ежедневные репетиции…...
Узнать больше

Алексей Ищук: Будь проклят тот день, когда я не танцевал хоть раз

Акценты
Мы встретились с Алексеем Ищуком – режиссёром, хореографом, педагогом ВГИКа и ГИТИСа, руководителем всероссийской школы хореографов накануне премьеры в Рязанском театре кукол. 21,22 и 23 февраля зрители увидят трагикомическую сказку для взрослых Карло Гоцци «Король-Олень», где наш герой выступает в роли хореографа-постановщика. Репетиции идут полным ходом, поэтому наша встреча происходит в перерыве «между делом». ﻿
Узнать больше

Новая старая улица

Акценты
Некоторые рязанцы считают, что в Рязани нынешняя Новослободская улица – одна из самых древних в городе и существует уже более шести веков. Только фактических доказательств этого нет никаких. Но всё-таки эта небольшая городская магистраль, проходящая сейчас по территории бывшей Новой слободы, имеет для краеведов особую притягательность.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанский театр драмы готовится к премьере спектакля «Добро пожаловать в рай»

С карточки рязанки похитили 277 тысяч рублей

Ушла из жизни Валентина Николаевна Евлухина