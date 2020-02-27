В Рязани застройщиков могут обязать строить участковые пункты полиции

27 февраля в заместитель начальника полиции УМВД по Рязанской области Дмитрий Григорьев выступил в Рязанской гордуме с отчётом о работе ведомства в 2019 году. В докладе, в частности, предлагается проработать вопрос об определении полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по возложению на застройщиков (заказчиков, инвесторов) обязанностей строительства участковых пунктов полиции на территории города.

Сейчас в областном центре имеется 22 участковых пункта полиции. По словам Григорьева, ряд пунктов находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении ремонта.

Также полиция предлагает предусмотреть возможность включения участковых пунктов полиции в перечень элементов территории микрорайонов.

Соответствующие предложения в текущем году направлены в адрес губернатора Рязанской области.